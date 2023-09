Escales automnales Divers lieux Marignane, 23 octobre 2023, Marignane.

Marignane,Bouches-du-Rhône

En automne, souvent qualifié d’été indien, l’Office de Tourisme de Marignane en partenariat avec la Ville de Marignane propose différentes balades et activités pour petits et grands qui révèlent une nature péri-urbaine, originale et souvent insoupçonnée..

2023-10-23 fin : 2023-11-05 . .

Divers lieux

Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In autumn, often referred to as Indian summer, the Marignane Tourist Office, in partnership with the City of Marignane, offers a range of walks and activities for young and old, revealing an original and often unsuspected peri-urban nature.

En otoño, a menudo llamado el verano indio, la Oficina de Turismo de Marignane, en colaboración con el Ayuntamiento de Marignane, propone una serie de paseos y actividades para grandes y pequeños que revelan la naturaleza original y a menudo insospechada de los suburbios.

Im Herbst, der oft als Indian Summer bezeichnet wird, bietet das Office de Tourisme de Marignane in Zusammenarbeit mit der Stadt Marignane verschiedene Spaziergänge und Aktivitäten für Groß und Klein an, die eine originelle und oft ungeahnte stadtnahe Natur offenbaren.

