La compagnie résidente des Ateliers Partagés de panoramas a convié plusieurs artistes à

s’associer au projet Nos adresses. D’octobre 2022 à juin 2023, artistes et habitants ont croisé leurs regards et leurs perceptions sur le quartier, sur ce que veut dire « résider », sur les adresses qu’on habite ou que l’on quitte. De ces échanges sont nés des textes, des scènes, des sons, des images… qui seront joués vendredi 7 et samedi 8 juillet.

Conception, dramaturgie : Laurence de la Fuente

Avec : l’acteur Romain Jarry, la musicienne Katell Gueguen et les artistes des Ateliers Partagés de panoramas : Emmanuel Aragon, Clément Bernardeau, David Dudoret, Kevin Huber, Véronique Lamare et Georgette Pöwer

Panoramiques clôture le projet Nos adresses / Résider à Lormont mené par la Cie Pension de Famille avec le soutien de : Domofrance, la Ville de Lormont, le GPV Rive Droite, le Département de la Gironde, la Drac Nouvelle-Aquitaine et la Préfecture de la Gironde.

Programme

Vendredi 07/07

18h30 – Procession de jardins tissés – départ du parvis de l’église Saint-Esprit

– départ du parvis de l’église Saint-Esprit 19h30 – Pique-nique partagé – rue George de Porto Riche (pique-nique non fourni)

– rue George de Porto Riche (pique-nique non fourni) 21h00 – Ecoutez Carriet – au jardin de l’Oasis (40mn)

Samedi 08 juillet – tous les RDV partent du 2 avenue du professeur Vincent

10h30 – Le chemin des bois enfouis

12h00 – Pique-nique partagé aux Ateliers Partagés de panoramas (pique-nique non fourni)

(pique-nique non fourni) 14h30 – Croquis domestiques

16h00 – Instants de cité

17h30 – Conversation à domicile (40mn)

Restitution

© Ève Mathieu