LE PRINTEMPS DES RILLETTES Divers lieux Le Mans, 16 mars 2024, Le Mans.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-24

7ème édition du printemps des rillettes. Partout en Sarthe (et dans le monde !).

Du samedi 16 au dimanche 24 mars 2024, on va fêter les Rillettes, partout !

Le Printemps des Rillettes, c’est la fête des Rillettes avec tous ceux et celles qui les aiment, partout en Sarthe … et dans le Monde !

Divers lieux

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



