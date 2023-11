Messe en provençal, grand défilé de la transhumance et spectacle de clôture Divers lieux Istres, 26 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Journée de clôture de la fête des Bergers et des Traditions à Istres !

Au programme : messe en provençale et procession au domaine de Sulauze le matin, grand défilé de la transhumance en centre-ville et spectacle de clôture l’après-midi..

Divers lieux

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Closing day of the Shepherds and Traditions festival in Istres! On the program: mass in Provencal and procession to the domain of Sulauze in the morning, big parade of the transhumance in the city center and closing show in the afternoon.

Jornada de clausura de la Fiesta de los Pastores y las Tradiciones de Istres. Programa: misa en provenzal y procesión hasta la finca de Sulauze por la mañana, gran desfile trashumante en el centro de la ciudad y espectáculo de clausura por la tarde.

Abschlusstag des Festes der Hirten und Traditionen in Istres!

Auf dem Programm stehen eine Messe in provenzalischer Sprache und eine Prozession zur Domaine de Sulauze am Morgen, ein großer Transhumanz-Umzug durch das Stadtzentrum und eine Abschlussveranstaltung am Nachmittag.

