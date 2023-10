Ronde des soupes Divers lieux Istres, 8 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Pour la 7e année consécutive, la ville d’Istres, avec la complicité des C.I.Q. et associations de quartiers, invite une nouvelle fois la population à entrer dans l’automne avec la « Ronde des soupes » !.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Divers lieux

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For the 7th year running, the town of Istres, with the help of the C.I.Q. and neighborhood associations, is once again inviting the public to enter the autumn season with the « Ronde des soupes »!

Por séptimo año consecutivo, la ciudad de Istres, con la ayuda del C.I.Q. y las asociaciones de vecinos, invita de nuevo a los habitantes a participar en la « Ronde des soupes » (Ronda de las sopas)

Zum siebten Mal in Folge lädt die Stadt Istres in Zusammenarbeit mit den C.I.Q. und den Stadtteilvereinen die Bevölkerung ein, mit der « Ronde des Soupes » (Suppenrunde) in den Herbst zu starten!

