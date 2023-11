Téléthon 2023 sur le secteur de Secondigny Divers lieux et communes Secondigny, 14 novembre 2023, Secondigny.

Secondigny,Deux-Sèvres

Au programme :

Randonnée pédestre, collecte de métaux, concours de pétanque, concours de belote, rando VTT, concert de chorales, animation des pompiers, spectacl e récital, dîner spectacle, journée de sensibilisation…

Organisation par :

Commune et comité des fêtes de Pougne-Hérisson

Commune et les Saint Aubinades de Saint Aubin Le Cloud.

2023-11-14 fin : 2023-12-17 . .

Divers lieux et communes

Secondigny 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On the program:

Hiking, metal collection, pétanque competition, belote competition, mountain biking, choir concert, fire department entertainment, recital spectacl e, dinner show, awareness day…

Organized by :

Commune and Comité des fêtes de Pougne-Hérisson

Commune and Saint Aubinades de Saint Aubin Le Cloud

En el programa:

Senderismo, recogida de metales, competición de petanca, competición de belote, bicicleta de montaña, concierto coral, animación de los bomberos, recital espectáculo, cena espectáculo, jornada de sensibilización…

Organiza :

Ayuntamiento y comité de fiestas de Pougne-Hérisson

Comuna y Saint Aubinades de Saint Aubin Le Cloud

Auf dem Programm stehen:

Wanderung, Metallsammlung, Boule-Wettbewerb, Belote-Wettbewerb, Mountainbike-Tour, Chorkonzert, Feuerwehranimation, Recital-Spektakel, Dinner-Show, Sensibilisierungstag…

Organisation durch :

Gemeinde und Festkomitee von Pougne-Hérisson

Gemeinde und die Saint Aubinades von Saint Aubin Le Cloud

Mise à jour le 2023-11-23 par CC Parthenay Gâtine