Sur la route de Samarcande Divers lieux, entre Le Vast et Saint-Vaast-la-Hougue Le Vicel, 29 août 2023, Le Vicel.

Sur la route de Samarcande Mardi 29 août, 11h00 Divers lieux, entre Le Vast et Saint-Vaast-la-Hougue 25 € (places limitées à 50 personnes)

L’Association Projet Cotentin, organise pour la quatrième année consécutive un parcours musical estival liant activités de découverte du paysage, de notre environnement naturel et de notre richesse culturelle, dans toute sa diversité. Il vise notamment à croiser les publics, ceux qui participent aux activités culturelles mais aussi ceux qui s’impliquent dans les activités sportives et ceux qui militent pour une plus grande prise en compte de notre environnement. Les activités proposées cette année pendant la résidence et la balade musicale envisagée visent notamment à croiser les publics jeunes à travers l’accueil de familles, des publics attirés par la pratique sportive et des publics moins jeunes, curieux d’expérience liant nature et culture.

Divers lieux, entre Le Vast et Saint-Vaast-la-Hougue route de la follie, 50760 Le Vicel Le Vicel 50760 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0671007632 »}, {« type »: « email », « value »: « projetcotentin@gmail.com »}]

2023-08-29T11:00:00+02:00 – 2023-08-29T19:00:00+02:00

©projet cotentin