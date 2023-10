Journées nationales de l’architecture Divers lieux en centre ville et périférie Aix-en-Provence, 13 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’édition 2023 des Journées nationales de l’architecture est placée sous le thème : Architecture et transition écologique..

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Divers lieux en centre ville et périférie

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The theme of the 2023 edition of the Journées nationales de l’architecture is Architecture and ecological transition.

El tema de la edición 2023 de las Journées nationales de l’architecture es: Arquitectura y transición ecológica.

Die Ausgabe 2023 der Nationalen Architekturtage steht unter dem Motto: Architektur und ökologischer Übergang.

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme d’Aix en Provence