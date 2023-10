Noël du monde : parcours des vitrines décorées Divers lieux en centre-ville Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

L’Association Aix en Commerce et 35 commerces du centre-ville, en partenariat avec l’Office de Tourisme, vous invitent à découvrir les vitrines décorées sur le thème des Noël du monde..

2023-12-08 fin : 2023-12-25 . .

Divers lieux en centre-ville

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Aix en Commerce Association and 35 downtown businesses, in partnership with the Tourist Office, invite you to discover the windows decorated on the theme of Christmas around the world.

La asociación Aix en Commerce y 35 comercios del centro de la ciudad, en colaboración con la Oficina de Turismo, le invitan a descubrir los escaparates decorados sobre el tema de la Navidad en el mundo.

Die Association Aix en Commerce und 35 Geschäfte der Innenstadt laden Sie in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt dazu ein, die zum Thema Weihnachten aus aller Welt dekorierten Schaufenster zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-26 par Office de Tourisme d’Aix en Provence