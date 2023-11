Festival Graines de Moutards, United colors ! Divers lieux du Grand Figeac Figeac, 2 février 2024, Figeac.

Figeac,Lot

Le plus grand terrain de jeu du Grand-Figeac !

United colors ! Mélangées, mouchetées, chamarrées ou même barbouillées, les couleurs seront le festin de cette nouvelle édition de la quinzaine culturelle !

Cinéma, art contemporain, musique, théâtre, jeux de lecture, patrimoine : dans une diversité détonante, les partenaires de Graines de Moutards s’associent et ouvrent grand leurs portes pour offrir aux petits et grands un patchwork joyeux de couleurs et de

culture !

Programme détaillé disponible en janvier 2024.

2024-02-02 09:00:00 fin : 2024-02-02 22:00:00. 3 EUR.

Divers lieux du Grand Figeac

Figeac 46100 Lot Occitanie



Grand-Figeac’s biggest playground!

United colors! Mixed, speckled, variegated or even daubed, colors will be the feast of this new edition of the cultural fortnight!

Cinema, contemporary art, music, theater, reading games, heritage: in an explosive diversity, the partners of Graines de Moutards join forces and open their doors wide to offer young and old a joyful patchwork of color and culture

and culture!

Detailed program available in January 2024

¡El mayor parque infantil de Gran Figeac!

¡Colores unidos! Mezclados, moteados, embadurnados o incluso embadurnados, ¡los colores serán la fiesta de esta nueva edición de la quincena cultural!

Cine, arte contemporáneo, música, teatro, juegos de lectura, patrimonio: en una diversidad explosiva, los socios de Graines de Moutards se unen y abren sus puertas de par en par para ofrecer a grandes y pequeños un alegre patchwork de color y

¡y cultura!

Programa detallado disponible en enero de 2024

Der größte Spielplatz von Grand-Figeac!

United colors ! Ob gemischt, gesprenkelt, bunt oder sogar verschmiert – die Farben sind das Festmahl dieser neuen Ausgabe der Kulturwochen!

Kino, zeitgenössische Kunst, Musik, Theater, Lesespiele, Kulturerbe: In einer explosiven Vielfalt schließen sich die Partner von Graines de Moutards zusammen und öffnen ihre Türen weit, um Groß und Klein ein fröhliches Patchwork aus Farben und Kultur zu bieten

kultur!

Detailliertes Programm ab Januar 2024 verfügbar

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Figeac