La ville de Dieppe a créé un rendez-vous fort au mois de novembre afin de marquer pleinement son engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes, symbolisée mondialement par la journée du 25 novembre.

cette année, la ville de Dieppe a choisi, dans une démarche participative avec un collectif de partenaires, de travailler sur le thème du harcèlement de rue.

L’objectif poursuivi est de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à ce phénomène et surtout aider à trouver les moyens d’agir lorsque l’on est confronté ou que l’on assiste à une situation de harcèlement. Durant la semaine du 20 au 24 novembre, des saynètes sur le harcèlement de rue seront proposées à des établissements scolaires, centres de formation, centres sociaux… Le 25 novembre étant le moment fort ouvert à tous les publics.

Au programme :

– De 9h à 12h : saynètes dans le bus stationné Quai Henri IV avec la compagnie dieppoise M42 et Deep Mob, ces saynètes visent à sensibiliser le grand public aux situations de harcèlement de rue.

– A 14h : saynètes sur le parvis de la Mairie.

– A 15h : prise de parole de la Ville de Dieppe et l’association Nous Toutes. Nous Toutes est un collectif féministe ouvert à toutes et tous, constitué d’activistes bénévoles dont l’objectif est d’en finir avec les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les femmes et les enfants en France. La marche symbolique permet de réaffirmer cet engagement.

– A 15h30 : départ de la marche sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Une boucle avec un passage dans le parc François-Mitterrand, sur les quais, Grande Rue et rue de la Barre avant un retour vers 16h15 sur la parvis.

– A 16h30 : café et chant avec la choral la Sauvage.

– A 18h : ciné débat, « Femme de la rue » dans les salons de l’Hôtel de Ville. Un film documentaire belge traitant des agressions verbales à caractère sexiste dans la rue dans le quartier Anneesens-Lemonnier au centre de Bruxelles..

The city of Dieppe has created a special event in November to mark its commitment to the fight against violence against women, symbolized worldwide on November 25.

this year, Dieppe has chosen to work with a group of partners on the theme of street harassment.

The aim is to raise awareness of this phenomenon among young and old alike, and above all to help people find the means to take action when faced with or witnessing harassment. During the week of November 20 to 24, skits on street harassment will be performed in schools, training centers, social centers, etc. November 25 will be the highlight, open to all.

Program:

– 9 a.m. to 12 p.m.: sketches in the bus parked at Quai Henri IV with Dieppe company M42 and Deep Mob, to raise public awareness of street harassment.

– At 2pm: skits on the town hall forecourt.

– At 3pm: the City of Dieppe and the association Nous Toutes speak. Nous Toutes is a feminist collective open to all, made up of volunteer activists whose aim is to put an end to sexist and sexual violence against women and children in France. The symbolic march is an opportunity to reaffirm this commitment.

– 3.30pm: departure from the Hôtel de Ville square. A loop with a passage through Parc François-Mitterrand, the quays, Grande Rue and Rue de la Barre before returning to the forecourt at around 4:15pm.

– At 4.30pm: coffee and singing with the Sauvage choir.

– At 6pm: film debate, « Femme de la rue » in the salons of the Hôtel de Ville. A Belgian documentary film about sexist verbal aggression on the street in the Anneesens-Lemonnier district of central Brussels.

La ciudad de Dieppe ha creado un evento especial en noviembre para marcar su compromiso con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, simbolizada en todo el mundo por el 25 de noviembre.

este año, Dieppe ha elegido trabajar con un grupo de socios sobre el tema del acoso callejero.

El objetivo es sensibilizar a jóvenes y mayores sobre este fenómeno y, sobre todo, ayudar a las personas a encontrar los medios para actuar cuando se enfrentan o son testigos de acoso. Durante la semana del 20 al 24 de noviembre se representarán sketches sobre el acoso callejero en escuelas, centros de formación, centros sociales, etc. El 25 de noviembre será el momento culminante, abierto al público en general.

En el programa:

– De 9.00 a 12.00 h: sketches en el autobús aparcado en Quai Henri IV con la compañía de Dieppe M42 y Deep Mob. El objetivo de estos sketches es sensibilizar al público sobre el acoso callejero.

– A las 14:00 h: sketches delante del Ayuntamiento.

– A las 15.00 h: intervenciones del Ayuntamiento de Dieppe y de la asociación Nous Toutes. Nous Toutes es un colectivo feminista abierto a todos, formado por activistas voluntarias cuyo objetivo es poner fin a la violencia sexista y sexual contra las mujeres y los niños en Francia. La marcha simbólica es una ocasión para reafirmar este compromiso.

– 15.30 h: salida de la marcha desde la explanada del Hôtel de Ville. El recorrido pasará por el Parque François-Mitterrand, los muelles, la Grande Rue y la Rue de la Barre, antes de volver a la explanada hacia las 16.15 h.

– A las 16.30 h: café y canto con el coro Sauvage.

– A las 18:00: cine-debate « Femme de la rue » en los salones del Hôtel de Ville. Documental belga sobre las agresiones verbales sexistas en la calle, en el barrio de Anneesens-Lemonnier, en el centro de Bruselas.

Die Stadt Dieppe hat im November einen starken Termin geschaffen, um ihr Engagement im Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, die weltweit durch den 25. November symbolisiert wird, voll und ganz zu unterstreichen.

in diesem Jahr hat sich die Stadt Dieppe in einem partizipativen Prozess mit einer Gruppe von Partnern für das Thema « Belästigung auf der Straße » entschieden.

Ziel ist es, Jung und Alt für dieses Phänomen zu sensibilisieren und vor allem dabei zu helfen, Handlungsmöglichkeiten zu finden, wenn man mit einer Belästigungssituation konfrontiert wird oder sie beobachtet. In der Woche vom 20. bis 24. November werden in Schulen, Ausbildungszentren, Sozialzentren usw. Sketche zum Thema Straßenbelästigung aufgeführt. Der 25. November ist der Höhepunkt, der für alle offen ist.

Auf dem Programm stehen:

– Von 9 bis 12 Uhr: Sketche in dem am Quai Henri IV geparkten Bus mit dem Diepper Ensemble M42 und Deep Mob. Diese Sketche sollen die breite Öffentlichkeit für Situationen der Belästigung auf der Straße sensibilisieren.

– Um 14 Uhr: Sketche auf dem Vorplatz des Rathauses.

– Um 15 Uhr: Wortmeldungen der Stadt Dieppe und der Vereinigung Nous Toutes. Nous Toutes ist ein feministisches Kollektiv, das allen offen steht und aus freiwilligen Aktivistinnen besteht. Ihr Ziel ist es, der sexistischen und sexuellen Gewalt gegen Frauen und Kinder in Frankreich ein Ende zu setzen. Der symbolische Marsch ermöglicht es, dieses Engagement zu bekräftigen.

– Um 15:30 Uhr: Start des Marsches auf dem Vorplatz des Rathauses (Hôtel de Ville). Eine Schleife mit einem Durchgang durch den Park François-Mitterrand, auf den Kais, der Grande Rue und der Rue de la Barre, bevor der Marsch gegen 16.15 Uhr wieder auf dem Vorplatz endet.

– Um 16:30 Uhr: Kaffee und Gesang mit dem Chor La Sauvage.

– Um 18 Uhr: Filmdebatte, « Femme de la rue » (Frau der Straße) in den Salons des Rathauses. Ein belgischer Dokumentarfilm über verbale sexistische Angriffe auf der Straße im Viertel Anneesens-Lemonnier im Zentrum von Brüssel.

