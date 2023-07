[Commémorations] 81ème anniversaire du raid anglo-canadien du 19 août 1942 Divers lieux Dieppe, 18 août 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Les 18 & 19 août, des commémorations et cérémonies sont organisées dans le cadre de l’anniversaire de l’opération Jubilee, à Dieppe et au cimetière militaire canadien, mais aussi dans les communes alentours théâtres de cette terrible bataille : Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Aubin-le-Cauf, Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Nicolas d’Aliermont, Envermeu, Petit-Caux.

Entre émouvantes cérémonies, recueillements, hommages, retrouvez le programme détaillé de ces 2 jours en téléchargement ci-dessous..

Vendredi 2023-08-18 fin : 2023-08-19 . .

Divers lieux

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



On August 18 & 19, commemorations and ceremonies will be held to mark the anniversary of Operation Jubilee, not only in Dieppe and at the Canadian military cemetery, but also in the surrounding communes that were the scene of this terrible battle: Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Aubin-le-Cauf, Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Nicolas d’Aliermont, Envermeu and Petit-Caux.

You can download the detailed program for these 2 days of moving ceremonies, remembrances and tributes below.

Los días 18 y 19 de agosto se organizan conmemoraciones y ceremonias con motivo del aniversario de la Operación Jubileo, en Dieppe y en el cementerio militar canadiense, así como en las ciudades de los alrededores que fueron escenario de esta terrible batalla: Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Aubin-le-Cauf, Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Nicolas d’Aliermont, Envermeu y Petit-Caux.

A continuación puede descargar el programa detallado de estos dos días de emotivas ceremonias, recuerdos y homenajes.

Am 18. und 19. August finden im Rahmen des Jahrestages der Operation Jubilee Gedenkfeiern und Zeremonien in Dieppe und auf dem kanadischen Soldatenfriedhof statt, aber auch in den umliegenden Gemeinden, die Schauplatz dieser schrecklichen Schlacht waren: Saint-Aubin-sur-Scie, Saint-Aubin-le-Cauf, Hautot-sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Saint-Nicolas d’Aliermont, Envermeu, Petit-Caux.

Zwischen bewegenden Zeremonien, Andachten und Huldigungen finden Sie das detaillierte Programm dieser zwei Tage unten als Download.

