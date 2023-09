Festivités de fin d’année divers lieux de Sézanne Sézanne, 1 décembre 2023, Sézanne.

Sézanne,Marne

Illuminations scintillantes, petites échoppes nichées dans les contreforts de l’église aux étagères richement achalandées, sapins majestueux, la Ville de Sézanne se pare de ses plus beaux atours pour nous faire partager, pendant plus d’un mois, la magie des Noëls d’antan.

Et pour nous faire patienter jusqu’au Réveillon, elle propose, aux petits comme aux grands, toute une palette d’animations gratuites : jeu de piste, marché de producteurs locaux, puces de Noël, concerts, démonstration de maquettes aériennes, patinoire de glace, promenade aux lampions, séances de cinéma, sans oublier la descente du Père Noël depuis le sommet de l’Église Saint-Denis !.

divers lieux de Sézanne

Sézanne 51120 Marne Grand Est



Glittering illuminations, little stalls nestling in the foothills of the church with their richly-stocked shelves, majestic fir trees: for over a month, the town of Sézanne is decked out in its finest finery to share with us the magic of yesteryear?s Christmases.

And to tide us over until Christmas Eve, the town offers a wide range of free events for young and old alike: treasure hunts, local producers? markets, Christmas flea markets, concerts, model airplane demonstrations, ice skating rinks, lantern-lit walks, film screenings, not forgetting Santa Claus? descent from the top of Saint-Denis Church!

Iluminación resplandeciente, pequeños puestos en las estribaciones de la iglesia con sus estanterías repletas, abetos majestuosos, la ciudad de Sézanne se viste de gala para compartir con nosotros, durante más de un mes, la magia de la Navidad de antaño.

Y hasta Nochebuena, la ciudad propone numerosas actividades gratuitas para grandes y pequeños: búsquedas del tesoro, mercados de productores locales, mercadillos navideños, conciertos, demostraciones de aeromodelismo, pista de patinaje sobre hielo, paseos iluminados con farolillos, proyecciones de películas… ¡sin olvidar la bajada de Papá Noel desde lo alto de la iglesia de Saint-Denis!

Glitzernde Beleuchtungen, kleine Läden in den Ausläufern der Kirche mit reich bestückten Regalen, majestätische Tannenbäume – die Stadt Sézanne schmückt sich mit ihren schönsten Gewändern, um uns mehr als einen Monat lang am Zauber der alten Weihnacht teilhaben zu lassen.

Um uns die Wartezeit bis zum Heiligen Abend zu verkürzen, bietet sie Groß und Klein eine ganze Palette an kostenlosen Veranstaltungen: Schnitzeljagd, Markt mit lokalen Erzeugern, Weihnachtsflohmarkt, Konzerte, Vorführung von Modellflugzeugen, Eislaufbahn, Laternenumzug, Kinovorstellungen und nicht zu vergessen die Abfahrt des Weihnachtsmanns von der Spitze der Kirche Saint-Denis!

