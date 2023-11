Les Rencontres de la Chanson, 10è édition divers lieux de la Ville Vandœuvre-lès-Nancy, 17 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Les Rencontres de la Chanson, 10è édition 17 et 26 novembre divers lieux de la Ville

La Ville s’anime à l’occasion de la 10ème édition des Rencontres de la Chanson, qui fera, comme de coutume, la part belle aux auteurs, compositeurs et interprètes qui la servent et l’honorent.

Le festival vous convie à 3 jours de Concerts, Exposition et Conférences au Domaine du Charmois, à la salle des fêtes Bernie Bonvoisin et à la Médiathèque Jules Verne de Vandœuvre-lès-Nancy.

L’objectif des Rencontres de la Chanson à travers la France est de promouvoir des artistes de talent, auteurs, compositeurs et interprètes souvent méconnus du petit écran et des ondes radios, en se produisant dans ces festivals dont la programmation d’artistes confirmés tels que Grands voyageurs, Bernie Bonvoisin, Laurent Viel, Jérémie Bossone.

Consulter le programme détaillé sur : https://www.vandoeuvre.fr/evenement/rencontres-de-la-chanson/

divers lieux de la Ville vandoeuvre Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0786341888 »}, {« type »: « email », « value »: « patricia.daguerre@vandoeuvre.fr »}] [{« link »: « https://www.vandoeuvre.fr/evenement/rencontres-de-la-chanson/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-26T18:00:00+01:00 – 2023-11-26T23:00:00+01:00

chansons concerts

