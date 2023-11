Tremplin Sport de l’automne Divers lieux de la ville Marseille 15e Arrondissement, 20 septembre 2023, Marseille 15e Arrondissement.

Marseille 15e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les sites de pratique sont des terrains de proximité multisports situés au cœur des zones d’habitations concentrées ou autres terrains permettant la pratique sportive (parcs arborés, plateaux, esplanades…). Enfants

2023-09-20 13:30:00 fin : 2023-09-20 16:30:00. .

Divers lieux de la ville

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Practice sites are local multi-sports pitches located in the heart of concentrated residential areas or other areas where sports can be practised (parks with trees, playgrounds, esplanades, etc.)

Los lugares de práctica son pistas polideportivas locales situadas en el corazón de zonas densamente pobladas o en otras zonas donde se pueden practicar deportes (parques arbolados, mesetas, explanadas, etc.)

Sportstätten sind Multisportplätze in Wohngebieten oder andere Gelände, auf denen Sport getrieben werden kann (Parks mit Bäumen, Plateaus, Esplanaden…)

Mise à jour le 2023-10-18 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille