Quinzaine du Handicap – Cusset Divers lieux de la Ville de Cusset Cusset, 13 novembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Quinze jours pour se sensibiliser au handicap, échanger, réfléchir, s’entraider, découvrir de nouvelles pratiques… Du 13 au 26 novembre, la Ville de Cusset et le CCAS de Cusset proposeront plusieurs actions à Cusset..

2023-11-13 fin : 2023-11-24 . .

Divers lieux de la Ville de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Fifteen days to raise awareness of disability, exchange ideas, reflect, help each other, discover new practices… From November 13 to 26, the City of Cusset and the Cusset CCAS will be organizing a number of events in Cusset.

Quince días para sensibilizar sobre la discapacidad, intercambiar ideas, reflexionar, ayudarse mutuamente y descubrir nuevas prácticas… Del 13 al 26 de noviembre, la ciudad de Cusset y la CCAS de Cusset organizan una serie de actos en Cusset.

Fünfzehn Tage, um sich für das Thema Behinderung zu sensibilisieren, sich auszutauschen, nachzudenken, sich gegenseitig zu helfen, neue Praktiken zu entdecken… Vom 13. bis 26. November bieten die Stadt Cusset und das CCAS von Cusset mehrere Aktionen in Cusset an.

Mise à jour le 2023-11-10 par Vichy Destinations