Festival Arelate – Les journées romaines Arles, 19 août 2024

Arles,Bouches-du-Rhône

La vie au temps des Romains !

Le festival « Arelate, journées romaines d’Arles » puise son inspiration dans cette cité classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, où l’ héritage de Rome est encore intensément présent et indissociable de la vie quotidienne..

2024-08-19 fin : 2024-08-24 . .

Divers lieux de la commune

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Life in Roman times!

The « Arelate, Roman Days of Arles » festival draws its inspiration from this UNESCO World Heritage city, where the heritage of Rome is still intensely present and inseparable from daily life.

La vida en la época romana

El festival « Arelate, Jornadas Romanas de Arles » se inspira en esta ciudad, Patrimonio Mundial de la UNESCO, donde la herencia de Roma sigue estando intensamente presente e inseparable de la vida cotidiana.

Das Leben zur Zeit der Römer!

Das Festival « Arelate, journées romaines d’Arles » findet seine Inspiration in dieser Stadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und in der das Erbe Roms noch immer intensiv präsent und untrennbar mit dem täglichen Leben verbunden ist.

