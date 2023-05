Fête cuivrée Divers lieux de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Fête cuivrée Divers lieux de Bordeaux, 24 mai 2023, Bordeaux. Fête cuivrée 24 – 27 mai Divers lieux de Bordeaux Entrée libre ou réservation selon les lieux Les élèves des départements Cuivres, Jazz et Musiques Actuelles et Instruments anciens s’associent pour vous proposer une série de concerts du 24 au 27 mai. Plusieurs manifestations sont à retrouver dans Bordeaux : l’occasion de vous faire (re)découvrir les instruments de la famille des cuivres sous toutes ses formes. Déambulation, concerts, auditions, fanfare, il y en a pour tous les goûts. Cet événement réunit plusieurs de nos partenaires. Merci à eux !

Le réseau des bibliothèques de Bordeaux, le centre d'animation Argonne Nansouty Saint-Genès, le Pôle d'Enseignement Supérieur de Musique et de Danse (PESMD) Nouvelle-Aquitaine, la halle des Douves, l'association Cathedra et le bar Quartier Libre.

