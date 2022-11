Forum d’information mobile à l’Alma Divers lieux dans le quartier de l’Alma Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Forum d'information mobile à l'Alma 28 novembre – 1 décembre Divers lieux dans le quartier de l'Alma

Sur inscription ou entrée libre selon les animations, gratuit

Du 28 novembre au 2 décembre, venez tester, découvrir ou redécouvrir l’offre de services proposée par les associations et les structures publiques en partenariat avec les acteurs du quartier ! Divers lieux dans le quartier de l’Alma roubaix alma Alma Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:cdufresnoy@ville-roubaix.fr »}] Mission locale, clubs de sport, associations culturelles, services municipaux, Médiathèque, Conservatoire, etc… Tous vous proposent des ateliers et stands gratuits tout au long de la semaine pour vous informer sur les thématiques suivantes : emploi-insertion,

activités sportives et culturelle pour petits et grands,

projets participatifs,

prévention… Programme Lundi 28 Novembre

A destination du jeune public, des parents et enfants de la halte- garderie et des écoles du quartier de l’Alma :

– Ateliers artistiques parents / enfants, de 9h30 à 11h30 au Camion (7 rue Archimède), en partenariat avec le Centre social de l’Alma

> Inscription auprès de la Halte-Garderie Polichinelle – Après-midi : Portes ouvertes au Camion (7 rue Archimède) : venez découvrir ou redécouvrir ce lieu culturel

> Inscription auprès de Clara Dufresnoy par mail cdufresnoy@ville-roubaix.fr ou téléphone au 07 87 25 07 09 Mardi 29 Novembre

A destination des 16-25 ans

De 14h00 à 17h00 : Rendez-vous devant la salle de sport de l’Alma pour une initiation au sport avec la présence de la mission locale Mercredi 30 Novembre Tout public

Matin :

– Rendez-vous au marché de l’Alma : services de la ville, partenaires et associations seront présents au marché pour échanger avec vous et vous renseigner sur différentes offres : stands projets participatifs, emploi- insertion (cité de l’emploi, territoire zéro chômeur, mission locale), culture, sport…

Après-midi :

– Marché de Noël du centre social du centre social de l’Alma (12h – 17h) rue de Fontenoy et atelier « Territoire zéro chômeur » (à confirmer)

– De 15h30 à 16h30 : Présence du « zèbre » de la Médiathèque de 15h30 à 16h30 rue de France. Découvrez aussi le Conservatoire en balade

– De 14h00 à 16h00 : Rendez-vous (derrière l’école Voltaire avenue des Nations Unies) pour des animations de prévention sur plusieurs thématiques : drogue, alcool, vitesse… Jeudi 1er Décembre

Tout public

– Temps festif autour du Sport : Rue Jacquard de 15h à 17h (face au Centre Technique Municipal)

– Stand au Centre Social Alma – de 14h à 17h (Rue du Fontenoy) – Atelier territoire Zéro chômeur Vendredi 2 Décembre Tout public

– Ateliers de pratiques artistiques cultures urbaines Et encore d’autres ateliers à venir… ! Pour tout renseignement Ville de Roubaix

Direction Politique de la Ville

Clara Dufresnoy

Cheffe de projet politique de la ville quartier Nord

cdufresnoy@ville-roubaix.fr

07 87 25 07 09

Anaïs Gadeau – Ville de Roubaix

Détails Catégories d'évènement: Nord, Roubaix Lieu Divers lieux dans le quartier de l'Alma Adresse roubaix alma Alma Ville Roubaix

