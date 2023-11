MUSIQUE EN VIGNES DANS LE FRONTONNAIS DIVERS LIEUX DANS LE FRONTONNAIS Fronton, 1 décembre 2023, Fronton.

Fronton,Haute-Garonne

Musique en Vignes propose un voyage au pays des saveurs et des senteurs d’un vignoble millénaire, assorti des accords divins d’un riche patrimoine musical..

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

DIVERS LIEUX DANS LE FRONTONNAIS

Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie



Musique en Vignes takes you on a journey through the flavours and scents of a thousand-year-old vineyard, accompanied by the divine chords of a rich musical heritage.

Musique en Vignes propone un viaje a través de los sabores y aromas de un viñedo milenario, acompañado por los acordes divinos de un rico patrimonio musical.

Musique en Vignes bietet eine Reise durch das Land der Aromen und Düfte eines tausendjährigen Weinbaugebiets, gepaart mit den göttlichen Akkorden eines reichen musikalischen Erbes.

Mise à jour le 2023-10-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE