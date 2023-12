Téléthon à Figeac divers lieux dans la ville Figeac, 6 décembre 2023 07:00, Figeac.

Figeac,Lot

Journées du téléthon à Figeac, les associations se mobilisent et proposent de nombreuses animations pour apporter des fonds à l’opération du téléthon et comptent sur vous !.

2023-12-06 fin : 2023-12-06 . EUR.

divers lieux dans la ville

Figeac 46100 Lot Occitanie



Telethon days in Figeac, associations are mobilizing and offering a wide range of activities to raise funds for the telethon operation, and they’re counting on you!

Durante los días del Teletón en Figeac, las asociaciones se movilizan y ofrecen una amplia gama de actividades para recaudar fondos para el Teletón, ¡y cuentan contigo!

Telethon-Tage in Figeac, die Vereine mobilisieren sich und bieten zahlreiche Veranstaltungen an, um Geld für die Telethon-Operation zu sammeln und zählen dabei auf Sie!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Figeac