Journées du Patrimoine à Figeac » visite libre des monuments, musées et expositions » divers lieux dans la ville Figeac, 16 septembre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Certains monuments, musées et expositions à Figeac vous ouvrent leurs portes à l’occasion des journées du patrimoine !

Abbatial Saint sauveur, église du Puy, hôtel de la monnaie, musée d’histoire, salons de l’ancien collège, espace patrimoine et son exposition temporaire « Champollion en sa cité », le musée Champollion et son exposition temporaire « déchiffrement. »

Ces visites sont libres et sans réservation..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . EUR.

divers lieux dans la ville

Figeac 46100 Lot Occitanie



Some monuments, museums and exhibitions in Figeac open their doors to you on the occasion of the heritage days!

Abbatial Saint sauveur, church of Puy, hotel of the currency, museum of history, rooms of the old college, space heritage and its temporary exhibition « Champollion in his city », the museum Champollion and its temporary exhibition « deciphering. »

These visits are free and without reservation.

Algunos monumentos, museos y exposiciones de Figeac le abren sus puertas con motivo de las Jornadas del Patrimonio

Abbatial Saint sauveur, église du Puy, hôtel de la monnaie, musée d’histoire, salons de l’ancien collège, espace patrimoine y su exposición temporal « Champollion en sa cité », musée Champollion y su exposición temporal « déchiffrement »

Estas visitas son gratuitas y sin reserva.

Einige Denkmäler, Museen und Ausstellungen in Figeac öffnen anlässlich der Tage des offenen Denkmals ihre Türen für Sie!

Abbatial Saint sauveur, église du Puy, Hôtel de la monnaie, Musée d’histoire, Salons de l’ancien collège, Espace patrimoine und seine Sonderausstellung « Champollion en sa cité », das Champollion-Museum und seine Sonderausstellung « déchiffrement »

Diese Besichtigungen sind frei und ohne Reservierung.

