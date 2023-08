[Festival] Fête-Yères Divers lieux Cuverville-sur-Yères, 22 septembre 2023, Cuverville-sur-Yères.

Cuverville-sur-Yères,Seine-Maritime

La Fête-Yères c’est un grand fait-tout, avec un portion de concerts, une pincée de culture, un zeste d’écologie, avec l’ingrédient principal : le lien social.

Concerts, animations, balades, ateliers des métiers d’anta, location de vélos, ciné plein-air, visite de patrimoines histoiriques, marché des producteurs, brocante musicale et insolite, atelier métallurgie, randos, théâtre de rue, course de sac, fête du vélo décoré, résidence d’artiste…

Dans divers lieux : à Cuverville-sur-Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Villy-sur-Yères et Sept-Meules

Programme détaillé sur https://www.facebook.com/lafeteyeres/

Ce festival est organisé avec plusieurs associations, comité des fêtes et bénévoles du territoire..

Vendredi 2023-09-22 fin : 2023-09-24 . .

Divers lieux Saint-Martin-le-Gaillard, Villy-sur-Yères, Sept-Meules

Cuverville-sur-Yères 76260 Seine-Maritime Normandie



The Fête-Yères is an all-in-one event, with a portion of concerts, a pinch of culture, a zest of ecology, and the main ingredient: social interaction.

Concerts, entertainment, walks, arts and crafts workshops, bike rentals, open-air cinema, visits to historical sites, farmers’ market, musical and unusual flea market, metalworking workshop, hikes, street theater, sack races, decorated bike festival, artist residency…

Various locations: Cuverville-sur-Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Villy-sur-Yères and Sept-Meules

Detailed program at https://www.facebook.com/lafeteyeres/

This festival is organized with the help of several local associations, festival committees and volunteers.

La Fête-Yères es un acontecimiento « todo en uno », con una parte de conciertos, una pizca de cultura, una pizca de ecología y el ingrediente principal: la interacción social.

Conciertos, animaciones, paseos, talleres de artesanía, alquiler de bicicletas, cine al aire libre, visitas a lugares históricos, mercado agrícola, mercadillo musical e insólito, taller de metalistería, excursiones, teatro de calle, carreras de sacos, festival de bicicletas decoradas, residencia de artistas…

Varios lugares: Cuverville-sur-Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Villy-sur-Yères y Sept-Meules

Programa detallado en https://www.facebook.com/lafeteyeres/

Este festival está organizado por varias asociaciones locales, comités de fiestas y voluntarios.

Das Yères-Fest ist ein großer Eintopf, mit einer Portion Konzerte, einer Prise Kultur, einem Schuss Ökologie und der Hauptzutat: soziale Beziehungen.

Konzerte, Animationen, Spaziergänge, Workshops für Handwerkskunst, Fahrradverleih, Freiluftkino, Besichtigung von historischem Erbe, Bauernmarkt, musikalischer und ungewöhnlicher Flohmarkt, Metallwerkstatt, Wanderungen, Straßentheater, Sackhüpfen, Fest des geschmückten Fahrrads, Künstlerresidenz…

An verschiedenen Orten: in Cuverville-sur-Yères, Saint-Martin-le-Gaillard, Villy-sur-Yères und Sept-Meules

Detailliertes Programm auf https://www.facebook.com/lafeteyeres/

Dieses Festival wird mit mehreren Vereinen, Festkomitees und Freiwilligen aus der Region organisiert.

