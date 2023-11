Avignon fête Noël Divers lieux Avignon, 9 décembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Avignon en décembre est une ville particulièrement appréciée pour découvrir les traditions de Noël en Provence tout en faisant ses achats en prévision des festivités de fin d’année..

2023-12-09 fin : 2023-01-07 . .

Divers lieux

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



During the weeks before Christmas and New Year’s, Avignon puts its finest foot forward and sparkles every day!

Durante las semanas anteriores a Navidad y a Año Nuevo, la ciudad se viste de fiesta y se llena de luces.

In der Vorweihnachtszeit und bis ins neue Jahr streift sich Avignon sein Festkleid über und erstrahlt im Lichterglanz

