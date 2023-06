Ouverture d’Ateliers d’Artistes Divers lieux Avignon et alentours Avignon, 18 novembre 2023, Avignon.

Avignon,Vaucluse

Evénement annuel du 3e week-end de novembre, ayant pour objectif la promotion des artistes locaux et la création artistique. Il a aussi pour but d’établir des relations entre les artistes et le public et de faire découvrir leurs univers..

2023-11-18 à 11:00:00 ; fin : 2023-11-19 19:00:00. .

Divers lieux Avignon et alentours

Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Artists in and around Avignon open the doors to their studios durnig the entire weekend. They invite the general public to come in ans see their world of ceramics-making, sculpture, photography and other …

Los artistas de la ciudad y de los municipios de los alrededores abren las puertas de sus talleres. Durante este fin de semana, se invita al público a entrar en los secretos de fabricación y el universo que nos muestran estos ceramistas, escultores, fotógrafos, etc.

Jährliche Veranstaltung mit dem Ziel, lokale Künstler und das Kunstschaffen zu fördern. Dabei sollen auch Beziehungen zwischen den Künstlern und dem Publikum aufgebaut werden, das hier die Welten der Künstler entdecken kann.

