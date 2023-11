Activités 13-17 ans aux vacances de Noël 2023 (PRJ Deschepper) Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Activités 13-17 ans aux vacances de Noël 2023 (PRJ Deschepper) Divers lieux à Roubaix Roubaix, 26 décembre 2023, Roubaix. Activités 13-17 ans aux vacances de Noël 2023 (PRJ Deschepper) 26 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Divers lieux à Roubaix Pendant les vacances de Noël, le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper propose des activités aux jeunes de 13 à 17 ans, tous les après-midi de 13h à 18h (sauf les lundis 25 décembre et 1er janvier, le PRJ sera fermé). Les inscriptions aux loisirs sont ouvertes. Bon à savoir : Le mercredi 3 janvier sera dédié à des tables rondes, pour échanger sur le thème des « 365 jours de la citoyenneté » et, plus particulièrement sur le harcèlement. Voici les activités proposées pour la première semaine des vacances :

• Lundi 25 décembre : le PRJ sera fermé.

• Mardi 26 décembre : espace jeunes et Starship (13h-18h)

• Mercredi 27 décembre : espace jeunes, jeux vidéo, billard, loup-garou (13h-18h)

• Jeudi 28 décembre : mon atelier pâtisserie (13h-18h)

• Vendredi 29 décembre : Ice Mountain Park (13h-18h) Voici les activités proposées pour la deuxième semaine des vacances :

• Lundi 1er janvier : le PRJ sera fermé.

• Mardi 2 janvier : cinéma UGC (13h-18h)

• Mercredi 3 janvier : Les tables rondes à la Médiathèque, sur le harcèlement, ou Parkour59 (13h-18h)

• Jeudi 4 janvier : Patinoire (13h-18h)

• Vendredi 5 janvier : Prison Island (13h-18h) Tarifs, renseignements et inscriptions :

PRJ Deschepper

50, rue Sébastopol – 03.20.36.91.46

poledeschepper@ville-roubaix.fr Horaires d’inscription au PRJ Deschepper :

– Lundi (14h-17h30)

– Du mardi au vendredi (9h-12h et 14h-17h30) Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial de la CAF. Aucune inscription ne sera acceptée sans le dossier complet et le paiement des 20 tickets à aller chercher en amont en régie située en mairie de quartier. Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 36 91 46 »}, {« type »: « email », « value »: « poledeschepper@ville-roubaix.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-26T13:00:00+01:00 – 2023-12-26T18:00:00+01:00

