Roubaix Activités 13-17 ans aux vacances de Noël 2023 (PRJ Nord) Divers lieux à Roubaix Roubaix, 26 décembre 2023 12:00, Roubaix. Activités 13-17 ans aux vacances de Noël 2023 (PRJ Nord) 26 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Divers lieux à Roubaix Le Pôle Ressources Jeunesse Nord propose des activités aux jeunes de 13 à 17 ans, tous les jours, pendant les vacances de Noël. *Les inscriptions aux loisirs sont ouvertes.

*Le lundi : de 13h30 à 21h

Du mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 21h Bon à savoir : Un séjour au Sunpark de Kempense Meren, en Belgique, est proposé du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2024. Voici les activités de la première semaine :

• Lundi 25 décembre (férié) : Le PRJ sera fermé.

• Mardi 26 décembre : Laser game (13h-18h)

• Mercredi 27 décembre : Walibi en Belgique (13h-18h)

• Jeudi 28 décembre : Kipstadium (13h-18h)

• Vendredi 29 octobre : Ice Mountain (13h-18h) Voici les activités de la deuxième semaine :

• Lundi 1er janvier (férié) : Le PRJ sera fermé.

• Mardi 2 janvier : Escape game John Doe (13h-18h)

• Mercredi 3 janvier : Bowling (13h-18h)

• Jeudi 4 janvier : Koesio (13h-18h)

• Vendredi 5 janvier : ciné UGC (13h-18h) Tarifs, renseignements et inscriptions :

PRJ Nord

600 avenue des Nations-Unies – 06 42 57 49 81

accueilprjnord@ville-roubaix.com Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription.

Les activités payantes sont financées par des tickets à récupérer en régie de Mairie de Quartier.

