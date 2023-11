La Nuit des Arts, 25è édition Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix La Nuit des Arts, 25è édition Divers lieux à Roubaix Roubaix, 8 décembre 2023, Roubaix. La Nuit des Arts, 25è édition 8 – 17 décembre Divers lieux à Roubaix Entrée libre 51 lieux roubaisiens vous ouvrent leurs portes pour une expérience surprenante et insolite. Profitez de deux week-ends d’art, du vendredi 8 au dimanche 10 et du samedi 16 au dimanche 17 décembre 2023, avec un temps fort le samedi 9 décembre de 18h à 23h, où tous les lieux sont ouverts et gratuits. Des musées en passant par les galeries, commerces et restaurants, vous êtes libres de créer votre parcours parmi les oeuvres des 450 artistes proposés. Peinture, dessin, sérigraphie, gravure, sculpture, installation, photographie, céramique, street art… Il y en aura pour tous les goûts ! Découvrez le programme !

