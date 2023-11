Noël à Roubaix Divers lieux à Roubaix Roubaix, 1 décembre 2023, Roubaix.

Noël à Roubaix 1 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Divers lieux à Roubaix Entrée libre

Marché de Noël durable sur le parvis du Musée La Piscine

Chaque week-end du mois de décembre, du 1er jusqu’au 24 décembre. Plus d’infos sur roubaixshopping.com

Patinoire à la Grand’Place, du 14 décembre au 7 janvier

Du lundi au vendredi de 10h à 18h et les samedis et dimanches de 10h à 20h (sauf les dimanches 24 et 31 décembre de 10h à 17h et les lundis 25 décembre et 1er janvier de 14h à 20h.)

Tarif : 3,50€ (prêt de patins compris)

Noël en Fête sur la Grand’Place, dimanche 17 décembre de 16h à 19h

A partir de 16h : mascottes, fanfare DoubleVéDé Quintet, distribution de vin chaud et de chocolat chaud.

17h30 : descente du Père Noël de la façade de l’Hôtel de Ville.

18h : photo avec le Père Noël dans le hall de l’Hôtel de Ville et distribution de bonbons.

Les Nuits des arts lumineux, à partir du 7 décembre

Les Nuits des Arts lumineux de Roubaix, c’est un parcours qui permet, 6 mois par an, à la nuit tombée, de découvrir les monuments roubaisiens sous un autre angle, poétique et artistique.

Diffusion en boucle, les jeudis et vendredis à partir de 18h. Le samedi à partir de 20h. En savoir +

