Cérémonie de commémoration du 11 novembre
Samedi 11 novembre, 10h30
Divers lieux à Roubaix

• 10h30 : dépôt de gerbe au carré militaire du cimetière, place Chaptal

• 10h55 : dépôt de gerbe au monument à Eugène Motte, boulevard du Général Leclerc

• 11h : dépôt de gerbe au monument aux Morts, boulevard du Général Leclerc, suivi d’un défilé jusqu’à l’Hôtel de Ville

• 11h30 : réception à l'Hôtel de Ville, salle Pierre de Roubaix

Cette commémoration est organisée en partenariat avec plusieurs établissements scolaires de la ville.

2023-11-11T10:30:00+01:00 – 2023-11-11T12:30:00+01:00

