Dites non à la violence à l’égard des femmes ! 6 – 24 novembre Divers lieux à Roubaix

Consulter le programme sur Calaméo

Exposition « Ce soir, je prendrai soin de moi »

Du 6 au 17 novembre 2023

(Inauguration le 14 novembre, à patir de 18h)

Photographies d’Anouk Desury et textes de Samira El Ayachi à la Maison des associations (située au 24, place de la Liberté, à Roubaix)

Film « Houria », de M. Meddour avec L. Khoudri…

Mardi 21 novembre 2023 (13h45)

Projection proposée dans le cadre de « Les Femmes font leur cinéma »

Cinéma le Duplexe – 47, Grande Rue / Roubaix

Tarif plein : 6€ – Possibilité de tarif réduit auprès d’Insertion, action et culture au 03 20 75 49 62

Marche collective contre les violences faites aux femmes.

Jeudi 23 novembre 2023 (9h30)

Marche avec l’association Iciéla et les lycées Jean Moulin et et Charles Baudelaire. Départ du centr social Assia Djebar (situé au 1, rue Dupuy de Lôme, à Roubaix) et de l’ESAAT (539, avenue des Nations Unies, à Roubaix) vers le Parc Barbieux.

Documentaire « Sexe sans consentement » et rencontre.

Jeudi 23 novembre 2023 (18h30)

Projection du documentaire de Blandine Grosjean et Delphine Dhilly et rencontre littéraire avec Clara Héraut suivies d’un échange avec la réalisatrice, l’autrice, le CIDFF et le collectif L’Échappée

Médiathèque La Grand- Plage – 2 rue Pierre Motte / Roubaix

Marche pour l’élimination des violences faites aux femmes

Vendredi 24 novembre 2023 (18h)

Départ au Colisée – 31, rue de l’Epeule / Roubaix – et dépot des lumignons, à l’arrivée, devant l’Hôtel de Ville, en mémoire des victimes de féminicide.

Ce programme est organisé par Femmes de Roubaix, un réseau d’acteurs institutionnels et associatifs coordonnée par le Centre communal d’action sociale et agissant pour l’égalité Femmes/Hommes à Roubaix.

