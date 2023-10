Concertation « Quartiers 2030 : Vos projets pour les quartiers » Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Concertation « Quartiers 2030 : Vos projets pour les quartiers » Divers lieux à Roubaix Roubaix, 24 octobre 2023, Roubaix. Concertation « Quartiers 2030 : Vos projets pour les quartiers » 24 octobre – 24 novembre Divers lieux à Roubaix Dans le cadre de la refonte nationale de la Politique de la ville « Quartiers 2030 », une consultation nationale prévoit de recueillir l’avis des habitants jusqu’au 30 octobre 2023.

Emploi, culture, sport, renouvellement urbain, sécurité, lutte contre les discriminations… L’occasion pour les habitants de prendre la parole et de donner leur avis sur les défis et priorités de leur quartier. Plusieurs options pour compléter le questionnaire :

1. Renseigner le questionnaire en ligne depuis chez soi, au lien suivant : https://quartiers2030.anct.gouv.fr

2. Venir à l’une des 6 permanences organisées par la ville de Roubaix pour compléter le questionnaire avec l’aide de nos équipes :

o Le 24 octobre après-midi dans les quartiers Centre (Place de la liberté)

o Le 25 octobre matin dans les quartiers Nord (au centre social de l’Alma)

o Le 25 octobre après-midi dans les quartiers Sud (à la mairie de quartier boulevard de Fourmies)

o Le 26 octobre matin dans les quartiers Ouest (mairie de quartier Ouest, rue de l’Epeule)

o Le 27 octobre matin dans les quartiers Ouest (au Centre social Fresnoy Mackellerie)

o Le 27 octobre après-midi dans les quartiers Est (place de la citoyenneté)

