Activités 13-17 ans aux vacances d’automne 2023 (PRJ Deschepper) 23 octobre – 3 novembre Divers lieux à Roubaix

Les inscriptions aux loisirs sont ouvertes.

Pendant les vacances d’automne, le Pôle Ressources Jeunesse Deschepper propose des activités aux jeunes de 13 à 17 ans, tous les après-midi de 13h à 18h (sauf le mardi 1er novembre, le PRJ sera fermé car c’est un jour férié).

Voici les activités proposées pour la première semaine des vacances :

– Lundi 23 octobre : espace jeunes avec babyfoot, ping-pong, under cover… (13h-18h)

– Mardi 24 octobre : cinéma UGC (13h-18h)

– Mercredi 25 octobre : troc patate et parkour59 (13h-18h)

– Jeudi 26 octobre : espace jeunes et escape game (13h-18h)

– Vendredi 27 octobre : rallye photo et parkour59 (13h-18h)

Voici les activités proposées pour la deuxième semaine des vacances :

– Lundi 30 octobre : espace jeunes avec babyfoot, ping-pong, loups-garous… (13h-18h)

– Mardi 31 octobre : auberge espagnole et parkour59 (13h-18h)

– Mercredi 1er novembre (férié) : le PRJ sera fermé.

– Jeudi 2 novembre : Halloween Walibi (13h-18h)

– Vendredi 3 novembre : Kipstadium (13h-18h)

Tarifs, renseignements et inscriptions :

PRJ Deschepper

50, rue Sébastopol – 03.20.36.91.46

poledeschepper@ville-roubaix.fr

Horaires d’inscription au PRJ Deschepper :

– Lundi (14h-17h30)

– Du mardi au vendredi (9h-12h et 14h-17h30)

Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial de la CAF.

Aucune inscription ne sera acceptée sans le dossier complet et le paiement des 20 tickets à aller chercher en amont en régie située en mairie de quartier.

