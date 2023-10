Activités 11-17 ans aux vacances d’automne 2023 (PRJ Laënnec) Divers lieux à Roubaix Roubaix, 23 octobre 2023, Roubaix.

Les inscriptions aux activités sont ouvertes.

Le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec organise des activités, pour les jeunes de 11 à 17 ans, tous les jours pendant les vacances d’automne (sauf le mardi 1er novembre car c’est un jour férié).

Voici les activités proposées pour la première semaine des vacances :

– Lundi 23 octobre : jeux de connaissance (9h-12h) et activités à la carte (14h-17h)

– Mardi 24 octobre : tournoi de Fifa (9h-12h) et sortie au musée de la mine (14h-17h)

– Mercredi 25 octobre : badminton (9h-12h) et piscine ou tournoi 3X3 (14h-17h)

– Jeudi 26 octobre : rallye photo (9h-12h) et Laser tag au Team square ou tournoi de Fifa (14h-17h)

– Vendredi 27 octobre : jeux de cartes, échec, dé… (9h-12h) et cinéma ou atelier culinaire (14h-17h)

Voici les activités proposées pour la deuxième semaine des vacances :

– Lundi 30 octobre : activités à la carte (9h-12h) et bowling ou karaoké (14h-17h)

– Mardi 31 octobre : futsal (9h-12h) et cinéma ou grand quizz (14h-17h)

– Mercredi 1er novembre (férié) : le PRJ sera fermé.

– Jeudi 2 novembre : jeux de société (9h-12h) et patinoire, soirée mousse (14h-17h)

– Vendredi 3 novembre : Halloween Walibi (9h-17h)

Tarifs, renseignements et inscriptions :

PRJ Laënnec LALP (lieux d’accueils de loisirs et de proximité)

1, rue Joseph Dubar

03.28.34.28.40

polelaennec59@gmail.com

Horaires d’inscription :

Lundi : de 13h30 à 18h

Du Mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial de la CAF.

