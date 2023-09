Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances d’automne 2023 Divers lieux à Roubaix Roubaix, 19 octobre 2023, Roubaix.

Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances d’automne 2023 19 octobre – 5 novembre Divers lieux à Roubaix

A l’approche des vacances d’automne, voici des idées pour occuper vos enfants, entre le samedi 21 octobre et le dimanche 5 novembre 2023.

Retrouvez toutes les activités proposées par faire un planning complet matin et après-midi !

– La Maison de l’Eau, le la Nature et de la Pêche : la découverte des poissons, des lombrics et autres bestioles au sol…

– A La Médiathèque Grand-Plage : les contes et la musique…

– A la Piscine Lesaffre : la séance des babés nageurs

– A la Maison Noémi Rigolo Comme La Vie : les ateliers pour les enfants et les parents ou les cafés en famille…

– Aux LAEP Kassoumaï et Les Petits Pas : la détente et les jeux …

– Au Musée La Piscine : la sensibilisation aux oeuvres et les ateliers sur les thèmes du corps, du bestiaire ou de l’argile

Et surtout profitez de la Fête des Lumières sur le Quai de Calais, le samedi 28 octobre, à 18h.

Voir la brochure des activités

Tous les ateliers sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

L’accueil est possible pour les frères et soeurs.

La plupart des activités sont gratuites. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T09:00:00+02:00 – 2023-10-19T11:00:00+02:00

2023-11-05T16:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:30:00+01:00

activités tout petit

Ville de Roubaix