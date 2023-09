Fête des Allumoirs 2023 Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Fête des Allumoirs 2023 Divers lieux à Roubaix Roubaix, 13 octobre 2023, Roubaix. Fête des Allumoirs 2023 13 – 27 octobre Divers lieux à Roubaix Gratuit La fête des allumoirs est une fête traditionnelle des villes textiles du Nord de la France. Elle marquait le début de l’automne et le retour des soirées où le travail des tisserands s’effectuait à la lumière de la lampe. Venez perpétuer la tradition au coeur des quartiers de Roubaix : Le 13/10 de 18h à 20h30 : Allumoirs Fresnoy-Mackellerie Rassemblement et départ à 18h30 au 83 rue du Fresnoy salle des Jeunes, retour au même endroit vers 20h30. Le 14/10 de 19h à 20h : Allumoirs Nouveau Roubaix Départ du cortège à 19h, angle rue Ingres et Carpeaux, retour au même endroit. Le 20/10 de 19h à 20h15 : Allumoirs Comité de fêtes de la Justice Départ à 10h, Parc des sports (entrée rue de Lannoy), ertour au même endroit vers 20h15. Le 21/10 de 18h45 à 20h30 : Allumoirs Saint Elisabeth-Centre Départ à 19h rue Henri Lefebvre. Le 27/10 de de 19h à 20h30 : Allumoirs 3 Ponts Départ 19h Maison des Services avenue de Verdun. Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T20:30:00+02:00

2023-10-27T19:00:00+02:00 – 2023-10-27T20:30:00+02:00 DR Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Divers lieux à Roubaix Adresse Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Divers lieux à Roubaix Roubaix latitude longitude 50.691589;3.174173

Divers lieux à Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/