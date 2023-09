Les Semaines Bleues Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Les Semaines Bleues Divers lieux à Roubaix Roubaix, 2 octobre 2023, Roubaix. Les Semaines Bleues 2 – 27 octobre Divers lieux à Roubaix Gratuit Cette année, à Roubaix, la Semaine bleue se déroulera pendant tout le mois d’octobre ! Du 3 au 27 octobre, le Centre communal d’action sociale et ses partenaires proposent de nombreuses animations dans tous les quartiers de la ville autour de la nature et des rencontres intergénérationnelles, en écho au thème national « Vieillir ensemble, une chance à cultiver ». Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 08 00 08 13 40 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T15:00:00+02:00 – 2023-10-02T16:00:00+02:00

