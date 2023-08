2023, Année des Architectures du Monde Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix 2023, Année des Architectures du Monde Divers lieux à Roubaix Roubaix, 15 septembre 2023, Roubaix. 2023, Année des Architectures du Monde 15 septembre – 24 novembre Divers lieux à Roubaix Gratuit Après une première saison riche en événements et découvertes, le programme d’activités interculturelles « 2023, année des Architectures du Monde » se poursuit.

Des Journées européennes du patrimoine en passant par les 30 ans des Archives nationales du monde du travail, profitez des nombreuses rencontres proposées par les partenaires de la Ville de Roubaix qui font de l’histoire de la ville un bien commun. Découvrez le programme ci-dessous

https://www.calameo.com/read/0000531371f703ff1fe7f Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« data »: {« author »: « Ville de Roubaix », « cache_age »: 86400, « description »: « 2023, annu00e9e des architectures du monde. Du 15 septembre au 24 novembre. Saison culturelle gratuite ouverte u00e0 tous. Confu00e9rences, expositions, visites, spectacles, concerts;; », « type »: « rich », « title »: « 2023, annu00e9e des architectures du monde – du 15 septembre au 24 novembre », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230821130847-558f2019f67cc03f76012b884cb1e567/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/0000531371f703ff1fe7f », « thumbnail_height »: 1601, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/53137 », « thumbnail_width »: 1136, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/0000531371f703ff1fe7f »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:30:00+02:00 – 2023-09-15T22:00:00+02:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00 architecture Roubaix Amandine Derachinois – Ville de Roubaix Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Divers lieux à Roubaix Adresse Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Divers lieux à Roubaix Roubaix latitude longitude 50.691589;3.174173

Divers lieux à Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/