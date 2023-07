Cet évènement est passé Fête Nationale Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Fête Nationale Divers lieux à Roubaix Roubaix, 13 juillet 2023, Roubaix. Fête Nationale 13 et 14 juillet Divers lieux à Roubaix Gratuit Soirée musicale le 13 juillet sur la Grand Place 20h à 22h : Concert de Kik’s & The Gang (épertoire funk et variétés des 70’s et 80’s)

22h à 23h30 : Mise en lumière de l’Hôtel de Ville & DJ set L’accès à la Grand place se fera à partir de 19h30, avec filtrage, et un premier verre chez les commerçants sera offert par la ville contre remise d’un ticket donné à l’entrée. Bar et petite restauration sur place. Le feu d’artifice initialement prévu ne pourra pas avoir lieu cette année. Inauguration de la guinguette le 14 juillet sur les bords du Canal

Quai de Wattrelos, une guinguette vous accueillera de nouveau cet été avec de nombreux jeux pour les enfants (trampoline, escalade, ping-pong, espace détente…) et un espace restauration… pour les parents… et les enfants ! Le 14 juillet , nous vous invitons à son inauguration à 18h avec un concert d’ Omar Rapha (variétés), suivi de 20h à 23h, de Dany en duo (variétés) La guinguette sera ouverte tous les jours de 11h à 20h, sauf vendredi et samedi jusque 23h

Un programme de concerts, dj set, karaoké, repas à thème… sera proposé tous les week-ends.

