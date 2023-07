Activités 11-17 ans aux vacances d’été 2023 (PRJ Laënnec) Divers lieux à Roubaix Roubaix, 10 juillet 2023, Roubaix.

Activités 11-17 ans aux vacances d’été 2023 (PRJ Laënnec) 10 juillet – 25 août Divers lieux à Roubaix

Tout l’été, durant le mois de juillet et le mois d’août, le Pôle Ressources Jeunesse Laënnec organise des activités le matin ou l’après-midi, pour les jeunes de 11 à 17 ans.

Les inscriptions sont ouvertes pour les activités en juillet et en août.

Activités proposées au mois de juillet :

• Lundi 10 juillet : jeux de connaissance (9h-12h) et lac de Gand et challenge sports (14h-17h)

• Mardi 11 juillet : 3*3 basket (9h-12h) et BMX ou ventre glisse (14h-17h)

• Mercredi 12 juillet : jeux de société (9h-12h) et Paintball éponge ou parc du Héron (14h-17h)

• Jeudi 13 juillet : Tournoi de ping-pong (9h-12h) et piscine ou cinéma (14h-17h)

• Vendredi 14 juillet : Fermé (jour férié)

• Lundi 17 juillet : décor mon jardin (9h-12h) et piscine de Courtrai ou parc du Lion (14h-17h)

• Mardi 18 juillet : futsal (9h-12h) et barbecue au PRJ Deschepper ou circuit BMX (14h-17h)

• Mercredi 19 juillet : décor mon jardin (9h-12h) et piscine ou RoubaixXXL (14h-17h)

• Jeudi 20 juillet : réunion de projet (9h-12h) et cinéma ou guinguette Roubaix (14h-17h)

• Vendredi 21 juillet : débat utile (9h-12h) et patinoire ou plage ou quartiers d’été (14h-17h)

• Lundi 24 juillet : balade en VTT (9h-12h) et tennis ballon ou tournoi inter PRJ (14h-17h)

• Mardi 25 juillet : accrobranches à Ecopark Adventures à Tournai (9h-17h)

• Mercredi 26 juillet : badminton (9h-12h) et lasergame ou sortie en VTT (14h-17h)

• Jeudi 27 juillet : débat – échange (9h-12h) et grand jeu rallye photo (14h-17h)

• Vendredi 28 juillet : sortie parents et enfants au Parc Astérix (9h-17h)

Activités proposées au mois d’août :

• Lundi 31 juillet : jeux de société (9h-12h) et smoothie party ou ultimate (14h-17h)

• Mardi 1er août : futsal (9h-12h) et lac de Gand ou VTT (14h-17h)

• Mercredi 2 août : décor mon jardin (9h-12h) et piscine ou jeux d’eau (14h-17h)

• Jeudi 3 août : lieu ressources (9h-12h) et cinéma ou loup-garou (14h-17h)

• Vendredi 4 août : décor mon jardin (9h-12h) et patinoire ou paintball éponge (14h-17h)

• Lundi 7 août : débat (9h-12h) et tournoi 3×3 basket ou guinguette (14h-17h)

• Mardi 8 août : accrobranches à Ecopark Adventures à Tournai (9h-17h)

• Mercredi 9 août : tournoi Fifa (9h-12h) et cinéma ou challenge sports (14h-17h)

• Jeudi 10 août : tournoi de ping-pong (9h-12h) et BMX ou lac du Héron (14h-17h)

• Vendredi 11 août : journée à la plage, sortie mer (9h-17h)

• Lundi 14 août : quiz (9h-12h) et olympiades ou lasergame (14h-17h)

• Mardi 15 août : fermé (jour férié)

• Mercredi 16 août : jeux de société (9h-12h) et BMX ou ventre glisse (14h-17h)

• Jeudi 17 août : badminton (9h-12h) et piscine de Courtrai ou barbecue avec parents et enfants (14h-17h)

• Vendredi 18 août : journée à Walibi (9h-17h)

• Lundi 21 août : débat utile (9h-12h) et parc du Héron ou volley (14h-17h)

• Mardi 22 août : badminton (9h-12h) et jeux de société ou lac de Gand (14h-17h)

• Mercredi 23 août : à la carte (9h-12h) et tennis ballon ou bowling (14h-17h)

• Jeudi 24 août : ping-pong (9h-12h) et karaoké ou jump XL (14h-17h)

• Vendredi 25 août : journée à Pairi Daiza (9h-17h)

Tarifs, renseignements et inscriptions :

PRJ Laënnec LALP (lieux d’accueils de loisirs et de proximité)

1, rue Joseph Dubar

03. 28 34 28 40

polelaennec59@gmail.com

Horaires d’inscription :

Lundi : de 13h30 à 18h

Du Mardi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h

Les ateliers et loisirs sont réservés aux adhérents au PRJ et sont accessibles sur inscription. Les tarifs sont calculés selon le quotient familial de la CAF.

Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 34 28 40 »}, {« type »: « email », « value »: « polelaennec59@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:00:00+02:00 – 2023-07-10T12:00:00+02:00

2023-08-25T14:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00

loisirs jeunes loisirs ado

Ville de Roubaix