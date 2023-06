Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances d’Hiver 2023 Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances d’Hiver 2023 Divers lieux à Roubaix Roubaix, 2 juillet 2023, Roubaix. Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances d’Hiver 2023 2 juillet – 29 août Divers lieux à Roubaix Que vous évoque le perroquet ? L’été, le soleil, la joie, les jardins, la nature, l’activité ! L’été donne des idées. Du 2 juillet au 29 août, suivez le guide pour divertir vos jeunes enfants de 0 à 6 ans, pendant les grandes vacances. Nos coups de coeur à ne pas manquer : « Les lectures en herbes » contées à haute voix par l’équipe de la Médiathèque vous inspireront pendant 5 min, pour les pressés ou jusqu’à 2h pour les passionnés, au coeur des parcs de Roubaix (Nouveau Monde, La Potennerie, Catteau, L’Union ou le square Destombes). Zoom sur le « Festif canal » le vendredi 28 juillet (de 14 à 19h) : la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature organise de nombreuses animations à vivre en famille autour d’ateliers créatifs, de la fabrication de produits naturels, de dégustations de plantes sauvages… ou de délicieuses crêpes bretonnes. La Piscine Lesaffre installe un bassin d’apprentissage et des stages de natation pour les enfants de 4 à 6 ans avec 4 à 8 séances d’apprentissage gratuites. Les stages se déroulent du mardi au vendredi (de 11h à 12h) entre le 10 juillet et le 3 septembre. La « Soirée conviviale et spectacle » au Jardin Chrorophylle le vendredi 25 août Les activités pour tous les âges au Jardin du Hêtre organisées par Astuce : auberges espagnoles, nuit des chauves-souris, nuit des étoiles, ateliers nature le matin… : du 17 juillet au 14 août Découvrez le programme complet, selon vos envies, dans la brochure : La plupart des activités sont gratuites. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir. Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 46 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

