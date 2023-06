Les Quartiers font leur cinéma Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix Les Quartiers font leur cinéma Divers lieux à Roubaix Roubaix, 28 juin 2023, Roubaix. Les Quartiers font leur cinéma 28 juin – 8 juillet Divers lieux à Roubaix Gratuit Les Quartiers font leur cinéma est une série de projections de cinéma familial dans des salles au coeur des quartiers de Roubaix. Les films ont été choisis en concertation avec les habitants pour permettre aux familles de venir avec les plus petits. A chaque fin de séance, un goûter est offert par le service Culture et proposé par des associations de quartiers. A voir pour le plaisir des petits et des grands : Mercredi 28 juin à 14h : Princesse Dragon de JJ. Denis, A. Roux – 1h14. En savoir +

: Princesse Dragon de JJ. Denis, A. Roux – 1h14. En savoir + Samedi 1er juillet à 14h : Encanto : La Fantastique Famille Madrigal de B. Howard, J. Bush & C. Castro Smith – 1h 43. En savoir +

: Encanto : La Fantastique Famille Madrigal de B. Howard, J. Bush & C. Castro Smith – 1h 43. En savoir + Mercredi 5 juillet à 14h & à 16h : La Petite Bande de P. Salvadori – 1h48. En savoir +

: La Petite Bande de P. Salvadori – 1h48. En savoir + Mercredi 5 juillet à 14h : Le loup et le Lion de G. de Maistre – 1h40. En savoir +

Le loup et le Lion de G. de Maistre – 1h40. En savoir + Samedi 8 juillet à 14h : Petit Vampire de J. Sfar – 1h21. En savoir + Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-quartiers-font-leur-cinema-nord-7971551 »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-quartiers-font-leur-cinema-ouest-869931 »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-quartiers-font-leur-cinema-sud-1592583 »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-quartiers-font-leur-cinema-est-9071924 »}, {« link »: « https://www.ville-roubaix.fr/agenda/les-quartiers-font-leur-cinema-centre »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T16:30:00+02:00

