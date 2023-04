Quartier d’histoires Divers lieux à Roubaix, 2 juin 2023, Roubaix.

Quartier d’histoires 2 – 9 juin Divers lieux à Roubaix gratuit

Nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes ».

En avril et mai, un groupe d’habitants et d’habitantes part en balade dans les rues du quartier de l’Hommelet pour (re-)découvrir les éléments architecturaux qui font le quartier d’hier et d’aujourd’hui.

Ces temps permettent un arrêt sur image afin d’échanger sur le quartier, son

architecture, son histoire passée et présente, et d’imaginer son avenir.

Une balade dessinée menée par la plasticienne Sarah Gallet permet de s’initier à une pratique artistique et de réinventer des espaces et des éléments architecturaux.

Autour d’un petit-déjeuner, venez échanger avec les participants et découvrir les réalisations dessinées qui réinventent le quartier de l’Hommelet !

Le vendredi 2 juin à 9h30 : présentation des travaux.

Au Centre Social de l’Hommelet. 73/3 rue de la Paix.

Du 3 au 9 juin : exposition

A l’espace café de la Médiathèque Grand Plage (2 rue Pierre Motte)

Photo : Café A. Dubus au 181 Grande Rue à Roubaix

Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

