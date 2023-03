Regards féminins sur l’Algérie, expo photo nomade Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Regards féminins sur l’Algérie, expo photo nomade Divers lieux à Roubaix, 28 avril 2023, Roubaix. Regards féminins sur l’Algérie, expo photo nomade 28 avril – 20 août Divers lieux à Roubaix gratuit La nouvelle saison culturelle « 2023 Architectures du mondes » présente une exposition photo nomade, « Regards féminins sur l’Algérie ». Des médinas et ksours aux immeubles néoclassiques, de l’architecture vernaculaire et traditionnelle à l’architecture néo-mauresque, des oasis aux cités urbaines… Venez découvrir les styles architecturaux de différentes régions d’Algérie à travers le regard de photographes professionnelles ou amateures. Ces photographies nous donnent un aperçu des différentes civilisations et cultures qui ont laissé leur empreinte sur le patrimoine architectural algérien. Exposition itinérante à retrouver :

Du 28 avril au 28 mai à L’Avant-Poste (33 boulevard de Général Leclerc)

Du 12 au 16 juin au Centre Social Assia Djebar (1 rue dupuy de Lôme)

Du 16 au 20 août lors du festival des habitant.e.s Informations à venir sur [www.detournoyment.com](Regards féminins sur l’Algérie, expo photo nomade) Renseignements :

nachouia@hotmail.com En photo : La casbah d’Alger (Algérie) Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « nachouia@hotmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T08:30:00+02:00 – 2023-04-28T12:30:00+02:00

2023-08-20T09:00:00+02:00 – 2023-08-20T17:00:00+02:00 art déco art déco roubaix Souad Chatta

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Divers lieux à Roubaix Adresse Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Divers lieux à Roubaix Roubaix

Divers lieux à Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Regards féminins sur l’Algérie, expo photo nomade Divers lieux à Roubaix 2023-04-28 was last modified: by Regards féminins sur l’Algérie, expo photo nomade Divers lieux à Roubaix Divers lieux à Roubaix 28 avril 2023 divers lieux à Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord