Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de Printemps 2023 Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de Printemps 2023 Divers lieux à Roubaix, 15 avril 2023, Roubaix. Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de Printemps 2023 15 – 30 avril Divers lieux à Roubaix Les vacances scolaires de printemps débuteront le 15 avril. Que prévoir pour occuper vos bambins pendant 2 semaines, jusqu’au 2 mai ? Chaque période de vacances est propice à s’amuser, explorer, s’exprimer, se balader… Tout est accessible et spécialement pensé pour les tout petits de 0 à 6 ans ! Tout est permis ! C’est dans l’air : les ateliers en plein jardin, le club nature en famille, les matinales nature, les animations autour d’Agathe La Tomate … Coup de cœur : découverte sensorielle de nos amis « drôles d’oiseaux » à la Maison de l’Eau, de la Pêche et de la Nature ! C’est dans l’eau : des séances à la piscine pour les bébés nageurs ou un stage de natation, selon l’âge… pour se sentir comme un poisson dans l’eau ! C’est pour les costauds : s’initier à la draisienne, pratiquer la gym en atelier … pour découvrir son corps et s’amuser dans l’effort ! C’est au calme : les contes, le jeu de l’oie sensoriel, la création de figurines, la confection de panier de Pâques … Coup de cœur : la création de lapin en coton à la Ludothèque des Papillons Blancs ! C’est convivial : les cafés-famille ou ateliers parents-enfants, les moments de détente et de partage ou encore les ateliers créatifs au Musée La Piscine ! La plupart des activités sont gratuites. Il est souvent conseillé de réserver vos places avant de venir. Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 66 46 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T09:00:00+02:00 – 2023-04-15T11:30:00+02:00

2023-04-30T16:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:30:00+02:00 activités enfants activités vacances Ville de Roubaix

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Divers lieux à Roubaix Adresse Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Age max 6 Lieu Ville Divers lieux à Roubaix Roubaix

Divers lieux à Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de Printemps 2023 Divers lieux à Roubaix 2023-04-15 was last modified: by Activités pour enfants (0-6 ans) pour les Vacances de Printemps 2023 Divers lieux à Roubaix Divers lieux à Roubaix 15 avril 2023 divers lieux à Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord