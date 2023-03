Forum de l’Economie Circulaire Divers lieux à Roubaix Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix

Forum de l’Economie Circulaire Divers lieux à Roubaix, 30 mars 2023, Roubaix. Forum de l’Economie Circulaire 30 et 31 mars Divers lieux à Roubaix Entrée libre sur inscription Deux jours d’inspiration, de sensibilisation et de rencontre autour de l’économie circulaire, mais aussi le moment de faire le bilan sur le projet européen Upclycle Your Waste. Jeudi 30 mars 2023 à 13h30 Le jeudi après-midi sera dédié à la clôture du projet européen Upcycle Your Waste, à la salle Pierre de Roubaix de l’Hôtel de Ville, avec un ensemble de tables rondes en anglais (traduites en français) de 13h30 à 16h, puis une visite de Tissel (lieu totem de la ville de Roubaix accueillant des entreprises de l’économie circulaire) jusqu’à 17h30.

Les tables rondes seront retransmises en ligne en version anglaise (traduction français) et permettront d’intéragir avec les conférenciers. Jeudi 30 mars 2023 à 18h Le jeudi soir sera dédié à un moment de prise de hauteur et d’inspiration, de 18h à 20h, à la Condition Publique avec une conférence inspirante sur l’économie circulaire, suivie d’un moment de convivialité jusqu’à 22h. Vendredi 31 mars 2023 à 9h La dernière séquence de ce forum aura lieu le vendredi avec une journée de tables rondes et d’ateliers pratiques pour concerter, échanger, dialoguer autour de l’économie circulaire et écrire une nouvelle page de la dynamique roubaisienne. Divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-bilan-projet-europeen-upcycle-your-waste-forum-de-leconomie-circulaire-568095648377 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-forum-de-leconomie-circulaire-520397973347 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T13:30:00+02:00 – 2023-03-30T17:30:00+02:00

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00 forum conférence Ville de roubaix

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Divers lieux à Roubaix Adresse Roubaix Ville Roubaix Departement Nord Lieu Ville Divers lieux à Roubaix Roubaix

Divers lieux à Roubaix Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Forum de l’Economie Circulaire Divers lieux à Roubaix 2023-03-30 was last modified: by Forum de l’Economie Circulaire Divers lieux à Roubaix Divers lieux à Roubaix 30 mars 2023 divers lieux à Roubaix Roubaix roubaix

Roubaix Nord