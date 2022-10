Semaines d’information sur la santé mentale – santé mentale et environnement Divers lieux à Roubaix et Tourcoing Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Semaines d’information sur la santé mentale – santé mentale et environnement Divers lieux à Roubaix et Tourcoing, 10 octobre 2022, Roubaix. Semaines d’information sur la santé mentale – santé mentale et environnement 10 – 22 octobre Divers lieux à Roubaix et Tourcoing 2 semaines pour rencontrer les acteurs de la santé mentale à Roubaix et s’offrir des temps de respiration sur le thème de « santé mentale et environnement ». Divers lieux à Roubaix et Tourcoing roubaix Centre Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Du 10 au 23 octobre, les Semaines d’information sur la santé mentale font étape à Roubaix. Le thème de cette édition, « Santé mentale et environnement », interroge mais offre aussi des temps de respiration. Lundi 10 octobre, 14h : Sophro-balade > Au Parc Barbieux à Roubaix (point de rencontre arrêt de tram Hôpital Victor Provo) – Inscriptions au 03 20 81 57 41 Jeudis 13 & 20 octobre à 9h30 : Découverte du fonctionnement de la médiathèque de Roubaix > 2 rue Pierre Motte à Roubaix / Inscriptions au 03 20 81 57 41 Vendredi 14 octobre de 10h à 16h : Portes ouvertes de l’atelier thérapeutique L’Autre cycle > 78 rue du grand chemin à Roubaix Vendredi 14 octobre à 14h : Sophro-balade > Au Square Catteau à Roubaix (point de rencontre à l’Autre Cycle, 78 rue du grand chemin) /

Inscriptions au 03 20 81 57 41 Samedi 15 octobre à 14h30 : Atelier de socio-esthétique écolo > GEM La Pause, 57 avenue Roger Salengro à Roubaix / Inscriptions au 03 20 81 57 41 / Tarif : 2€ Du lundi 17 au samedi 23 octobre de 14h30 à 16h30 : Portes ouvertes du GEM La Pause > GEM La Pause, 57 avenue Roger Salengro à Roubaix Mercredi 19 octobre à 15h : Atelier « collage » > GEM La Pause, 57 avenue Roger Salengro à Roubaix Jeudi 20 octobre à 15h : « J’ai des droits » > GEM La Pause, 57 avenue Roger Salengro à Roubaix Ces semaines d’information sur la santé mentale sont organisées par l’EPSM de l’agglomération lilloise et le Conseil local de santé mental piloté par le Centre communale d’action sociale de Roubaix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-10T14:00:00+02:00

2022-10-22T16:30:00+02:00 EPSM de l’agglomération lilloise

Détails Catégories d'évènement: Nord, Roubaix

