Festival Ah? 2023 Divers lieux à Parthenay et en Gâtine, 5 mai 2023, Parthenay. Théâtre, arts de rue et arts forains, cirque, marionnettes, clown, danse, concerts, animation – Bar et restauration sur place. 22 compagnies et artistes invités : L’Homme debout, Jean-Marc Plumauzille, Cie du 2ème, Christophe Alévêque, Mouton Major, Chiendent Théâtre, Marilu Productions, La Boca Abierta, Cie Majordome, DJ Cottron, Sarah Guidoin, Cirque Galapiat, Joe Sature et ses joyeux osselets, Collectif Gonzo, Baleine Cargo, Vague Impression, Collectif La Flambée, 9 Thermidor, Tuga, Avis de tempête, La piste à dansoire, Cie Midi à l’ouest. 10 communes traversées : Adilly, Airvault, Châtillon-sur-Thouet, Saint-Pardoux Soutiers, Pressigny, Pougne-Hérisson, Les Châteliers, Saint-Aubin le Cloud, Vouhé, Parthenay. Toute la programmation à partir du 5 avril.

2023-05-05 à ; fin : 2023-05-15 . .

Theater, street and fairground arts, circus, puppets, clowns, dance, concerts, entertainment – Bar and food on site. 22 companies and artists invited : L?Homme debout, Jean-Marc Plumauzille, Cie du 2ème, Christophe Alévêque, Mouton Major, Chiendent Théâtre, Marilu Productions, La Boca Abierta, Cie Majordome, DJ Cottron, Sarah Guidoin, Cirque Galapiat, Joe Sature et ses joyeux osselets (Joe Sature and his joyful jacks), Collectif Gonzo, Baleine Cargo, Vague Impression, Collectif La Flambée, 9 Thermidor, Tuga, Avis de tempête, La piste à dansoire, Cie Midi à l'ouest. 10 municipalities crossed : Adilly, Airvault, Châtillon-sur-Thouet, Saint-Pardoux Soutiers, Pressigny, Pougne-Hérisson, Les Châteliers, Saint-Aubin le Cloud, Vouhé, Parthenay. All the program from April 5 Teatro, artes de calle y de feria, circo, marionetas, payasos, danza, conciertos, animaciones – Bar y restauración in situ. 22 compañías y artistas invitados: L?Homme debout, Jean-Marc Plumauzille, Cie du 2ème, Christophe Alévêque, Mouton Major, Chiendent Théâtre, Marilu Productions, La Boca Abierta, Cie Majordome, DJ Cottron, Sarah Guidoin, Cirque Galapiat, Joe Sature et ses joyeux osselets, Collectif Gonzo, Baleine Cargo, Vague Impression, Collectif La Flambée, 9 Thermidor, Tuga, Avis de tempête, La piste à dansoire, Cie Midi à l'ouest. 10 ciudades atravesadas: Adilly, Airvault, Châtillon-sur-Thouet, Saint-Pardoux Soutiers, Pressigny, Pougne-Hérisson, Les Châteliers, Saint-Aubin le Cloud, Vouhé, Parthenay. Todo el programa a partir del 5 de abril Theater, Straßenkunst und Schaustellerkunst, Zirkus, Marionetten, Clown, Tanz, Konzerte, Unterhaltung – Bar und Essen vor Ort. 22 eingeladene Unternehmen und Künstler: L?Homme debout, Jean-Marc Plumauzille, Cie du 2ème, Christophe Alévêque, Mouton Major, Chiendent Théâtre, Marilu Productions, La Boca Abierta, Cie Majordome, DJ Cottron, Sarah Guidoin, Cirque Galapiat, Joe Sature et ses joyeux osselets, Collectif Gonzo, Baleine Cargo, Vague Impression, Collectif La Flambée, 9 Thermidor, Tuga, Avis de tempête, La piste à dansoire, Cie Midi à l'ouest. 10 Gemeinden, die durchquert werden: Adilly, Airvault, Châtillon-sur-Thouet, Saint-Pardoux Soutiers, Pressigny, Pougne-Hérisson, Les Châteliers, Saint-Aubin le Cloud, Vouhé, Parthenay. Das gesamte Programm ab dem 5. April

