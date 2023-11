Ciné-monument édition 2023 Divers lieux à Caen Caen, 23 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Du 28 septembre au 23 novembre 2023, le Musée de Normandie – Ville de Caen et le cinéma Lux organisent des séances de cinéma exceptionnelles dans les monuments historiques de Caen afin de contribuer à leur animation et à leur valorisation.

Une nouvelle manière d’aborder ces sites chargés d’histoire qui se transformeront, le temps d’une soirée, en salle de cinéma…3 lieux / 3 films :Jeudi 28 septembre 2023 : église Saint-PierreProjection du film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud20h : présentation du monument • 20h30 : lancement du filmDurée : 1h50 • Date de sortie : 2022Tarif : 3 € • Réservation sur le site internet du cinéma LuxJeudi 19 octobre 2023 : église Saint-NicolasProjection du film Kaamelott de Alexandre Astier20h : présentation du monument • 20h30 : lancement du filmDurée : 2h03 • Date de sortie : 2021Tarif : 3 € • Réservation sur le site internet du cinéma Lux Jeudi 23 novembre 2023 : Hôtel de VilleProjection du film Saint-Cyr de Patricia Mazuy20h : présentation du monument • 20h30 : lancement du filmDurée : 1h59 • Date de sortie : 2000Gratuit • Réservation sur le site internet du cinéma Lux.

2023-11-23 20:00:00 fin : 2023-11-23 . .

Divers lieux à Caen

Caen 14000 Calvados Normandie



From September 28 to November 23, 2023, the Musée de Normandie – Ville de Caen and the Lux cinema are organizing exceptional film screenings in Caen’s historic monuments, to help bring them to life and enhance their value.

A new way of approaching these sites steeped in history, which will be transformed for an evening into a cinema…3 locations / 3 films:Thursday, September 28, 2023: église Saint-PierreProjection of the film Notre-Dame brûle by Jean-Jacques Annaud20h: presentation of the monument ? 20h30: launch of the filmDuration: 1h50 ? Release date: 2022Price: 3 ? ? Reservations on the Lux cinema websiteThursday, October 19, 2023: église Saint-NicolasProjection of the film Kaamelott by Alexandre Astier20h: presentation of the monument ? 20h30: film launchDuration: 2h03 ? Release date: 2021Price: 3 ? ? Reservations on the Lux cinema website Thursday, November 23, 2023: Hôtel de VilleProjection of the film Saint-Cyr by Patricia Mazuy20h: presentation of the monument ? 20h30: film launchDuration: 1h59 ? Release date: 2000Free ? Reservations on the Lux cinema website

Del 28 de septiembre al 23 de noviembre de 2023, el Museo de Normandía – Ciudad de Caen y el cine Lux organizan proyecciones cinematográficas excepcionales en los monumentos históricos de Caen para darles vida y revalorizarlos.

Una nueva mirada sobre estos lugares cargados de historia, que durante una noche se transformarán en una sala de cine…3 lugares / 3 películas:Jueves 28 de septiembre de 2023: Iglesia Saint-PierreProyección de la película Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud20h: presentación del monumento ? 20h30: presentación de la películaDuración: 1h50 ? Fecha de estreno: 2022Precio: 3? Reserva en la página web de Lux cinemaJueves 19 de octubre de 2023: iglesia Saint-NicolasProyección de la película Kaamelott de Alexandre Astier20h: presentación del monumento ? 20h30: lanzamiento de la películaDuración: 2h03? Fecha de estreno: 2021Precio: 3? Reserva en la página web de Lux cinema Jueves 23 de noviembre de 2023: Hôtel de VilleProyección de la película Saint-Cyr de Patricia Mazuy20h: presentación del monumento ? 20h30: lanzamiento de la películaDuración: 1h59? Fecha de estreno: 2000Gratis ? Reserva en la página web del cine Lux

Vom 28. September bis zum 23. November 2023 organisieren das Musée de Normandie – Ville de Caen und das Lux-Kino außergewöhnliche Filmvorführungen in den historischen Bauwerken von Caen, um zu deren Belebung und Aufwertung beizutragen.

Eine neue Art, sich diesen geschichtsträchtigen Stätten zu nähern, die sich für einen Abend in einen Kinosaal verwandeln werden…3 Orte / 3 Filme:Donnerstag, 28. September 2023: Kirche Saint-PierreVorführung des Films Notre-Dame brûle von Jean-Jacques Annaud20h: Vorstellung des Denkmals ? 20h30: FilmstartDauer: 1h50 ? Erscheinungsdatum: 2022Tarif: 3 ? Reservierung auf der Website des Lux-KinosDonnerstag, 19. Oktober 2023: Kirche Saint-NicolasVorführung des Films Kaamelott von Alexandre Astier20h: Vorstellung des Denkmals ? 20:30h: FilmstartDauer: 2h03? Datum der Veröffentlichung: 2021Preis: 3 ? Reservierung auf der Website des Lux-Kinos Donnerstag, 23. November 2023: Hôtel de VilleVorführung des Films Saint-Cyr von Patricia Mazuy20h: Vorstellung des Denkmals ? 20:30h: FilmstartDauer: 1h59? Datum der Veröffentlichung: 2000Kostenlos ? Reservierung auf der Website des Lux-Kinos

Mise à jour le 2023-11-15 par Calvados Attractivité