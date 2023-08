Village des extras…scolaires Divers lieux, 4 septembre 2023, .

Village des extras…scolaires 4 et 5 septembre Divers lieux

Lundi 4 et mardi 5 septembre, les services municipaux et leurs partenaires seront présents devant les écoles de la Vile pour présenter aux parents d’élèves les activités et dispositifs réservés aux jeunes scolarisés sur la commune :

Écoles René Cassagne, Jean Jaurès, Alphonse Daudet, Alain Fournier et Louis Pergaud

Lundi 4 septembre | Place Voltaire, 8h30-9h45

École Camille Maumey

Lundi 4 septembre | Entrée de la maternelle, rue Versproumy, 16h15-17h45

École Jules Michelet

Mardi 5 septembre | Parvis de l’école, rue André Gide, 8h30-9h45

Écoles Van Gogh, Leon Blum et Charles Perrault

Mardi 5 septembre | Parking du personnel de l’école Van Gogh, 16h00-17h30

Divers lieux 33150 33150 Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T08:30:00+02:00 – 2023-09-04T09:45:00+02:00

2023-09-05T16:15:00+02:00 – 2023-09-05T17:30:00+02:00